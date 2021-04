Mercato OM : « Si c’est vrai, cela veut dire que Jacques-Henri Eyraud est encore au club ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec Thierry Audibert comme invité. Selon Nicolas Filhol, la prolongation d’Alvaro n’a aucun sens ! L’OM n’a aucun besoin de le prolonger dès maintenant…

L’Olympique de Marseille pourrait prolonger le contrat d’Alvaro Gonzalez selon les informations du journal La Provence et du journal L’Equipe.

Alvaro est un bon soldat, on le garde mais s’il est bon on verra la saison prochaine pour une prolongation

Pour Nicolas Filhol qui était sur notre plateau ce lundi, cela n’aurait aucun sens de prolonger l’Espagnol alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2021 et qu’il a 31 ans…

A LIRE : Mercato OM : Rolland Courbis dézingue Milik. « Ça me gonfle ! »

« Alvaro vient seulement de signer puisqu’il était prêté par Villareal la saison dernière. Si c’est vrai, cela veut dire que Jacques-Henri Eyraud est encore au club ! Prolonger des mecs de cet âge-là c’est n’importe quoi. Il a encore deux ans de contrat, personne ne le veut ce joueur. Ils vont se le faire piquer par qui Alvaro? Quand tu as un jeune joueur avec du talent genre Kamara, il serait temps de se réveiller ! Mais Alvaro, pourquoi le prolonger, l’augmenter, donner encore un gros salaire… C’est un bon soldat, on le garde mais s’il est bon on verra la saison prochaine pour une prolongation, mais pas maintenant ! » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (12/04/21)

POUR VOIR OU REVOIR DFM EN INTEGRALITE