Dans notre dernière émission de l’année 2024, disponible sur YouTube, Nicolas Filhol, journaliste pour FCM, et Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et consultant, ont analysé le mercato estival du club phocéen. Après une première partie de saison intense, ils reviennent sur les choix réalisés par l’OM et leur influence sur les performances de l’équipe.

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, l’heure est au bilan pour l’Olympique de Marseille. Dans notre émission diffusée sur la chaîne YouTube de FCM, Nicolas Filhol, journaliste, se penche sur le mercato estival du club. Ce dernier désigne son plus gros flop du recrutement olympien cet été. Mercato : Une affaire à saisir à l’AS Roma pour l’OM? – https://t.co/QawUTI2jBe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 27, 2024 Terminé pour Brassier ?

« Selon moi c’est Brassier car j’attendais énormément de ce joueur, je pensais vraiment qu’il allait s’installer dans cette défense avec Balerdi. C’est pour cela que je suis d’autant plus déçu. C’est un joueur qui avait été convoité par Porto, par Monaco également », explique t-il sur la chaine youtube de Football Club de Marseille

« Il était en pleine progression lorsqu’il est arrivé à l’OM. Il y a avait une marche à monter et il n’a pas réussi à le faire. De Zerbi lui reproche en permanence le fait qu’il n’arrive pas à assimiler ses exigences, à savoir relancer vite en prenant des initiatives avec des passes difficiles. Il n’y arrive pas et en plus il a fait de grosses erreurs… C’est très décevant et en plus on parle maintenant de recruter en défense cet hiver. Si c’est le cas c’est terminé pour lui », a ainsi déclaré le journaliste de FCM dans l’émission Débat Foot Marseille.