Mercato OM : « Si Mbaye Niang vient tant mieux, s’il ne vient pas je m’en fout ça ne change pas ma vie »

Mbaye Niang est visiblement l’une des cibles de l’Olympique de Marseille pour ce mercato estival. Dans l’émission Débat Foot Marseille nos journalistes Nicolas Filhol et Mourad Aerts évoquent cette piste étudiée par le club marseillais.

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce lundi consacré au Mercato de l’OM. Nos journalistes Nicolas Filhol et Mourad Aerts donnent leur avis sur l’attaquant du Stade de Rennes Mbaye Niang annoncé dans le viseur du club marseillais. A voir en images ci-dessus.

» Si on recrute Niang je suis content, et si on ne le fait pas je m’en fout un peu ça ne change pas ma vie. Si Niang ne peut pas attendre, je peux comprendre car l’OM n’a pas les moyens financiers. En plus s’il part au Quatar je ne le verrai pas briller chez un club concurrent contre nous. Sincèrement c’est un bon joueur, mais si on ne le fait pas signer c’est pas très grave, on peut trouver un autre joueur. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (15/06/20)

