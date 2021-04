Mercato OM : « Si Milik part, ça va mettre la pression sur Longoria « 

Souvent annoncé sur le départ de l’Olympique de Marseille cet été, Arek Milik pourrait laisser un grand vide dans le secteur offensif. La pression sera sur Longoria selon Florent Germain.

Sur RMC, Florent Germain s’est exprimé au sujet du cas Arek Milik. Annoncé sur le départ vers la Juventus cet été, cela serait un coup dur pour les supporters qui apprécient le Polonais.

Bon courage à LONGORIA et à Sampaoli pour trouver une idée de remplaçant

Pour le journaliste suiveur de l’Olympique de Marseille, la pression sur Pablo Longoria et sur Jorge Sampaoli afin de dénicher un remplaçant digne de ce nom.

« Les supporters de l’OM ont envie de s’enflammer pour Milik. Ils se disent qu’il est bon, mais qu’ils ne vont pas pouvoir en profiter… Après, si Milik part, ce qui est bien, c’est que ça va mettre la pression sur Longoria. Bon courage à lui et à Sampaoli pour trouver une idée de remplaçant. Là, l’OM a touché du doigt ce qu’est un grand attaquant. Depuis X années, c’est un poste galère, avec des échecs à tout-va. Pendant quelques mois, Marseille aura vu un buteur qui fait la différence en peu de ballons. Il peut jouer seul. Longoria a mis l’eau à la bouche des supporters, et maintenant, il va falloir soit tout faire pour le garder, soit assumer son départ et trouver un attaquant qui sera à la hauteur de Milik » Florent Germain – Source : RMC (12/04/21)