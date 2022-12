Mercato OM : « Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur »

Bloqué à Marseille, Gerson cherche désespérément une porte de sortie lors de ce mercato hivernal pour ne pas avoir à passer le reste de la saison à l’OM. Le FC Séville serait une solution viable pour le joueur mais aussi pour l’OM, qui pourrait y trouver son compte.

Le dossier Gerson patine pour une seule raison et elle est d’ordre financier : les dirigeants marseillais ont fixé le prix du milieu à 20 millions d’euros. Un montant sur lequel les dirigeants de Flamengo, club que le numéro 8 voulait rejoindre en priorité, ne sont pas prêts à s’aligner.

En attendant, le joueur s’entraîne à part et ne devrait pas réintégrer l’effectif Olympien de sitôt. Cependant, une seconde solution est apparue en Europe : le FC Séville, entraîné par Jorge Sampaoli.

Les dirigeants sévillans sont attentifs à la situation du brésilien à l’OM et l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas oublié la bonne saison qu’il a effectué sous ses ordres. Avec le départ d’Isco, les Rojiblancos feront peut-être une offre au board Olympien dans les prochains jours…

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre intervenant Nicolas Filhol évalue les possibilités d’échanges de joueurs entre Séville et Marseille pour Gerson.

« En-Nesyri, c’est un peu le Brandao du Maroc je trouve. C’est un joueur qui presse, pas tout le match parce qu’il est mort à la 75ème tellement il court, mais c’est intéressant quoi c’est un grand gabarit. Je n’ai pas vu tous les matchs du Maroc, il a fait une belle Coupe du Monde, mais franchement, non, le profil ne me plaît pas. […] Ocampos il revient de prêt à Séville, il est en échec, il ne peut plus jouer à l’Ajax. Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur, parce qu’il est en échec total là. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il a fait une mauvaise saison avec Séville, ils l’ont refourgué à l’Ajax en faisant un montage financier pour pas payer à l’OM leur pourcentage à la revente. Et finalement il a pas du tout joué à l’Ajax et ils ont cassé le prêt. Ce qu’il faudrait regarder c’est l’effectif du FC Séville, il y a des bons joueurs à prendre et il y en a peut-être qui ne jouent pas trop. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

