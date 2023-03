Mercato OM : « si on ne peut pas recruter cet été ça m’inquiète un peu… »

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) s’est réuni les 8 et 9 mars pour traiter du litige entre l’OM et Watford sur le transfert de Pape Gueye. Sur le plateau du DFM notre journaliste Mourad Aerts et notre invité Jérémy Attali-Pietri (rédacteur chef adjoint actu.fr Marseille) sont sereins sur la décision du TAS.

En février 2020 Pape Gueye, encore au Havre, avait signé un contrat avec Watford pour rejoindre le club libre lors du mercato 2020. Mais quelques temps plus tard le joueur demande à résilier son contrat avec Watford et s’engage dès l’ouverture du mercato d’été 2020 avec l’OM. Watford a donc saisi la FIFA et le TAS pour faire valoir leurs droits. Le TAS doit rendre un verdict dans trois mois. L’OM risque une interdiction de recrutement sur deux saisons.

Je pense que si ça traine autant c’est qu’il n’y aura rien

»Le verdict devrait avoir lieu dans trois mois, parait-il. Ce qui est bien avec cette affaire, c’est que cela avait poussé Longoria à faire des mercatos très actifs. Il y a avait un moment où ne savait pas très bien quand une éventuelle sanction pouvait tomber. Là on est sorti de ça, je pense que de l’eau à couler sous les ponts. Je pense que si la délibération traine autant c’est qu’il n’y aura rien. Après si on ne peut pas recruter cet été ça m’inquiète un peu. Il y a des joueurs qui sont en prêt qui vont repartir. Mais aussi des joueurs qui sont en bout de course avec l’OM. Donc si tu ne peux pas renouveler ton effectif je serai inquiet. Une des victoires de Longoria est d’injecter beaucoup de sang neuf, pour qu’il y ait une sorte d’électrochoc. Si tu n’as plus cette « Longoria Touch » qui te met 4/5 nouveaux titulaires chaque année je peux être un peu inquiet. Il y a des joueurs, me semble-t-il qui ronronnent un peu en ce moment et je ne pense pas que les garder une année de plus soit génial. » Jérémy Attali-Pietri – Source : Football Club de Marseille (9/03/2023)

Je ne pense pas qu’il y ait une grande inquiétude dans le club

« Je ne pense pas que cette affaire avec Watford soit finie. Mais je n’ai pas l’impression qu’il y avait une grande inquiétude qui régnait au club. C’est peut-être aussi une posture de façade. Mais je pense qu’au fil du temps l’OM est devenu plus optimiste sur ce qu’il se passait dans ce dossier. Je ne pas trop inquiété par la décision du TAS » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (9/03/2023)