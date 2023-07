Mercato OM : « Si on veut passer encore un cap il faut à un moment dire au revoir à des joueurs comme ça »

Pablo Longoria ont fait face à la presse vendredi dernier pour annoncer ce qui a pu surprendre plus d’un observateur. Dimitri Payet, à qui il restait un an de contrat avec l’OM, quitte le club après 9 saisons qui ont fait de lui un chouchou du Vélodrome. On en a parlé dans DFM.

Après 9 saisons sous les couleurs olympiennes, l’aventure de Dimitri Payet à l’OM s’est terminée cet été. Ce 21 juillet, le club et le joueur l’ont annoncée lors d’une conférence de presse pleine d’émotions qui a été très suivie. Cela a forcément provoqué de vives réactions, entre la tristesse de voir s’en aller un très grand nom de l’OM et la volonté de s’inscrire dans un projet nouveau. Nous sommes revenus sur le sujet dans le Débat Foot Marseille de la semaine avec notre invité, le rappeur Le X.

Passer un cap sportif

Pour ce dernier, pas vraiment surpris par le départ de Payet, le club devait faire ce choix pour montrer sa volonté de franchir un cap : « Je m’y attendais un peu, même si la manière qu’ils (le club) nous vendent n’est pas forcément la bonne à interpréter. Mais en soit si on veut avancer, sportivement si on veut passer encore un cap il faut à un moment dire au revoir à des joueurs comme ça. »

Une « sortie honorable » ?

Pour Benjamin, « l’OM fait bien les choses en organisant cette conférence de presse ». Jean-Charles de Bono partage cet avis et pense que « c’est une sortie honorable« , d’autant que le club ne l’avais pas inscrit pour le stage de préparation. « A partir du moment où il ne va pas au stage, on se dit qu’il y a une petite alerte », déclare le consultant de FCMarseille.