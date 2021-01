Mercato OM : « Sidibé ? Il ne faut pas aller sur ce dossier… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi sur Footballclubdemarseille.fr avec nos invités Nassim Tirreche (Journaliste (Stat Perform) et Thierry Mode (Supporter) et notre journaliste Benjamin Courmes.

A voir en video ci-dessus. Nassim Tirreche, journaliste pour Stat Perform, donne son sentiment sur la rumeur d’un intérêt de l’ OM pour le latéral droit de Monaco Djibril Sidibé (28 ans) .

« Si j’étais dirigeant de l’Olympique de Marseille, je n’irais pas sur ce dossier. Il est en phase descendante depuis pas mal de temps à Monaco il ne joue plus. Il joue juste pour dépanner à droite ou à gauche comme remplaçant. Et quand il a joué cette saison franchement c’était très très moyen. Pour un poste de titulaire, pour moi il est en dessous de Sakai, pour moi c’est pas comparable. Et pour un rôle de doublure, ca sera beaucoup trop cher et je ne vois pas l’intérêt, moi en tout ca je en le ferai pas, je prendrais j’irai cherche un jeune » Nassime Tirreche – Source ; Footballcubdemarseille.fr

