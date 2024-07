Mercato OM : « s’il arrive, il sera titulaire à 19 ans »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission Foot Débat Marseille, Raphfootball, le youtubeur OM, et revenu sur le dossier Carboni. Un profil offensif à potentiel qui serait souhaité par De Zerbi afin d’en faire son numéro 10. Un dossier qui avance lentement cependant en raison du prix fixé par l’Inter Milan pour son jeune joueur argentin.

En pleine période de mercato, l’OM attire l’attention en multipliant les pistes. Invité à réagir au dossier sur Carboni dans notre émission Foot Débat Marseille, Raphfootball, le youtubeur OM, s’est confié sur la potentiel venue du joueur. Un profil qui plairait beaucoup à De Zerbi et qui remplirait parfaitement le rôle du numéro 10 nécessaire au schéma tactique de l’entraîneur italien. Cependant, le dossier peine à avancer alors que l’Inter Milan demanderait environ 30 millions d’euros pour son joueur de 19 ans. Une somme jugé trop haute par Longoria.

Carboni, un vrai numéro 10 avec du potentiel

A lire aussi : [OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce un nouveau départ !

« Carboni, ce serait le numéro 10 prototype de De Zerbi, déclare Raphfootball. Il sort d’une belle saison en Italie, il a peu joué à la Copa América, il a 19 ans… C’est un vrai numéro 10, avec un gros potentiel, une belle capacité à éliminer son adversaire, une belle vision du jeu, qui a un gros QI foot aussi. Il est assez résistant d’ailleurs, il fait plus de 1m80, mais après il a une certaine lenteur, qui n’est pas rédhibitoire pour autant à ce poste-là. Mais moi je ne voudrais pas aller jusqu’à 30M€ pour ce type de joueur. C’est un pari risqué et je pense que tu as d’autres noms à ce poste-là pour un peu moins cher qu’on pourrait prendre, autre que Carboni. «

Carboni, LA priorité de De Zerbi ?

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi ouvre une nouvelle piste en Italie pour un défenseur central !

Un profil voulu et demandé par De Zerbi lui même. » Mais le problème c’est que De Zerbi le veut à tout prix. Ça a été la condition posée aux dirigeants en numéro 10. Je pense que d’ailleurs pour lui, et je peux me tromper, c’est la priorité du mercato. La question maintenant, c’est de savoir si tout le monde va dans la même direction pour ce dossier-là. Tu as d’autres joueurs moins chers que tu peux convoiter, je pense. Il n’a pas non plus une grosse expérience comme joueur. Car s’il arrive, il sera titulaire à 19 ans. Mais si De Zerbi le veut, il a ses raisons après. C’est un choix réfléchi. «