Mercato OM : « S’il y a une possibilité de le vendre il faut le vendre… »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi, notre équipe évoque le chantier de l’attaque qui attend l’OM cet été. Le cas de Valère Germain est détaillé par nos intervenants…

Souvent utilisé dans un rôle d’ailier droit cette saison, Valère Germain se bat et se font dans le collectif mais son apport offensif reste insuffisant. D’autant que la direction lui a quand même offert un salaire évalué à 330000€/mois selon l’Equipe. Alors que doit faire l’OM avec son attaquant cet été ? Sachant que Germain n’aura plus qu’un an de contrat (2021) et qu’il n’a pas vraiment trouvé sa place (en pointe) à Marseille. Pour notre consultant, Jean Charles de Bono, il faut tenter de lui trouver une porte de sortie cet été, surement en Ligue 1…

Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean-Charles de Bono reçoivent aujourd'hui Titi le Boss (Thierry Mode), grand supporter de l'OM, pour débattre sur l'actualité du club. Retour sur Nîmes – OM (2-3), le chantier de l'attaque mais aussi le départ de Lihadji…

