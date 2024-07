Mercato OM : Sildillia a prévenu son entraineur ?

Suite au départ de Jonathan Clauss, Pablo Longoria a ciblé un possible remplaçant bien plus jeune. Comme annoncé par le Parisien, Kiliann Sildillia pourrait débarquer à Marseille, il l’aurait même confié sa volonté à son coach à Fribourg.

Selon Fabrizio Romano, « Kiliann Sildillia a désormais fait part à son entraîneur de son envie et de sa détermination de signer à l’Olympique de Marseille. Ses agents travaillent pour résoudre la situation car Sildillia ne veut pas être perturbée pour les Jeux Olympiques. L’OM attend bientôt la réponse de Fribourg. »

🔵⚪️ Kiliann Sildillia has now told his coach of his desire and determination to sign for Olympique Marseille.

His agents are working go resolve the situation as Sildillia does not want to be disrupted for the Olympic Games.

OM, waiting for Freiburg response soon. pic.twitter.com/u7TnokB1ru

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024