Mercato OM : Simon Ngapandouetnbu a déjà une idée pour la saison prochaine…

À seulement 21 ans, Simon Ngapandouetnbu vit une expérience enrichissante au sein de l’équipe de Nîmes, où il a été prêté par l’Olympique de Marseille. Bien qu’il n’ait jamais eu l’opportunité de jouer en équipe première à Marseille, il commence à se faire un nom en National 1.

Jusqu’à présent, le jeune portier a disputé six matchs avec les Crocodiles, affichant des performances encourageantes avec quatre buts encaissés et trois clean sheets. Simon aspire à poursuivre sur cette belle lancée. Dans une interview accordée à Objectif Gard, il a exprimé son ambition : « Cette saison, j’aimerais faire 20 matchs sans encaisser de but. » Ce désir de perfection se marie avec son envie de progresser et de contribuer à la progression de l’équipe. Le gardien se fixe des objectifs ambitieux, non seulement pour sa propre carrière, mais aussi pour l’avenir du club.

🔴 Simon Ngapandouetnbu : « Je suis fier de mon nom. Il signifie « Ne vous occupez pas des problèmes de Douetnbu » c’est le nom d’un village camerounais » 🇨🇲 [@objectifgard] pic.twitter.com/HV4X9y5YE8 — AllezLesLions (@AllezLesLions) October 13, 2024

Il est clair que Ngapandouetnbu a un plan en tête. « Si on monte en Ligue 2, j’aimerais continuer avec Nîmes », a-t-il déclaré, soulignant son souhait de s’ancrer dans le projet du club et de participer à son ascension.

La carrière de Simon jusqu’à présent a été marquée par un manque de temps de jeu à l’OM, ce qui rend son prêt à Nîmes d’autant plus significatif. Il a enfin l’occasion de prouver son talent sur le terrain et de développer ses compétences dans un environnement compétitif. Les débuts de sa saison avec Nîmes laissent entrevoir un avenir prometteur, tant pour lui que pour le club.

Ngapandouetnbu a su saisir sa chance avec les Crocodiles, et les supporters apprécient déjà son style de jeu. L’international camerounais a signé une prolongation de contrat de deux + une année en option en cas de prêt, ce qui est le cas cette saison. Le joueur est donc lié à l’OM jusqu’en 2027, son prêt se termine en juin prochain.