Mercato OM : Sollicité, Wahi est motivé comme jamais ?

Recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi a vécu un début de saison difficile à l’Olympique de Marseille. Relégué sur le banc au profit de Neal Maupay, l’attaquant n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 12 matchs de Ligue 1, dont seulement 7 titularisations.

Cependant, malgré ces difficultés, Wahi n’envisage pas de quitter le club pendant le mercato hivernal. D’après les informations de La Provence, Elye Wahi souhaite se relancer et s’imposer à l’OM. Le joueur n’a pas été démoralisé par son début de saison compliqué et veut montrer son potentiel en seconde partie de saison. Montpellier aurait manifesté de l’intérêt pour le récupérer, mais selon les informations du journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi, l’attaquant préfère rester à Marseille pour y trouver sa place. Montpellier ne serait pas le seul prétendant puisque « plusieurs clubs » auraient manifesté leur intérêt pour l’ancien attaquant du RC Lens.

Wahi motivé pour gagner sa place !

Les observateurs de la Commanderie soulignent que Wahi a récemment modifié sa gestion du travail invisible, redoublant d’efforts pour regagner la confiance de l’entraîneur et concurrencer Neal Maupay pour une place de titulaire. Le joueur semble déterminé à inverser la tendance et à prouver qu’il mérite sa place dans l’attaque marseillaise. L’OM, qui traverse une saison ambitieuse, pourrait bien voir son attaquant retrouver son niveau et se relancer en 2025.