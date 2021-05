Mercato OM : Son émotion, son choix, son soulagement… l’intégralité de la conférence de Thauvin

« C’est un choix qui a été difficile pour moi. J’ai eu l’opportunité de continuer à l’OM. Je vais en profiter pour remercier Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt, pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Ils m’ont fait une superbe proposition, un contrat de cinq ans, plus important que celui que j’avais actuellement. Ils ont tout fait pour me conserver. Je leur dis un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, avec une nouvelle ère, et il devait avoir un joueur concerné à 100%, prêt à relever ce défi. Or, il était temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre, de découvrir autre chose. Comme vous le savez, l’OM est un club fantastique, le plus beau club français. Mais c’est un club difficile, fatiguant, je pense que j’avais fait le tour. Je ne voulais pas faire de mal à mon club si je n’étais pas prêt à 100%. Le club méritait un joueur prêt à soulever des montagnes pour aller chercher ses objectifs. J’espère qu’ils trouveront ce joueur. (…) J’ai eu la possibilité de rester en Europe, avec de nombreuses convoitises. Le plus important pour moi est de prendre du plaisir. J’ai toujours été un amoureux de l’Amérique Latine, ce sont des passionnés de foot. Les Tigres illustrent ça. Dédé (Gignac) a eu un rôle important, il m’a appelé pour me parler du projet, j’ai ensuite échangé avec les dirigeants, j’ai tout de suite été emballé, convaincu. J’ai toujours vu Dédé prendre beaucoup de plaisir là-bas. On a vite avancé ensuite. (…) Je ne vais pas vous mentir. Aujourd’hui, certes, cela fait mal au cœur parce que c’est une page de ma vie qui se tourne, je me suis construit à Marseille, j’ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c’est aujourd’hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose. J’ai vécu une saison compliquée, vous l’avez tous vu, je ne me suis pas senti à l’aise, il était temps de laisser la place à quelqu’un d’autre. Je suis venu à Marseille pour les supporters, ils m’ont fait rêver. Je ne suis pas né marseillais, je le suis devenu, j’ai débordé d’émotions. Je suis déçu de ne pas avoir pu leur dire au revoir au stade. Ils sont à tout jamais dans mon cœur. (…) Ce que je retiens ? J’ai de très bons souvenirs, comme notre beau parcours en Ligue Europa (en 2017-2018), même si nous n’avons pu aller au bout. Les matches contre le Paris-SG, j’ai pu marquer, réaliser ce rêve-là. Mon plus grand regret est de ne pas avoir réussi à remporter des trophées. J’ai fait le maximum pour y arriver. Je suis très fier de mon parcours à l’OM. J’ai fait des choses bien, des choses moins bien, mais je peux me regarder dans la glace. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse / L’Equipe (16/05/2021)