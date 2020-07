Mercato OM : Son recrutement, son premier match, son avenir… Villas-Boas dit tout sur Balerdi

L’OM a officialisé mardi sa seconde recrue. Le jeune défenseur central ou milieu de terrain Leonardo Balerdi a été prêté par Dortmund. André Villas-Boas a commenté la signature de son nouveau joueur…

Leonardo Balerdi (21 ans) s’est engagé avec l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non automatique estimée à 14M€. Renato Civelli s’est comparé à Leonardo Balerdi, qui était au début de sa carrière un milieu de terrain. André Villas-Boas est également satisfait de la signature de l’Argentin…

J’espère qu’il rejoindra l’OM définitivement à la fin de la saison – Villas-Boas

« On l’a bien suivi, je le connais très bien, à l’image de Dario (Benedetto), je n’ai pas été surpris quand Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin) me l’ont présenté. Dortmund l’a pris plus vite que nous. J’espère qu’il rejoindra l’OM définitivement à la fin de la saison. Il sort très bien le ballon, il va très vite, joue bien des deux pieds. Au contraire de Kamara, il a commencé milieu défensif avant de descendre en défense centrale. Il peut apporter ses qualités, son anticipation, son contrôle de la profondeur. C’est peut-être trop tôt pour samedi, on va voir. S’il joue, ce sera dix ou quinze minutes. » André Villas-Boas – Source : La Provence (23/07/2020)