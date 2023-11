Mercato OM : « Son réseau est monstrueux ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est en crise de résultat et va devoir se relever collectivement. La direction va aussi devoir équilibrer l’effectif et Pablo Longoria va pouvoir s’appuyer sur l’arrivée de Mehdi Benatia pour cela. L’ancien défenseur dispose d’un gros réseaux comme l’explique Issiar Dia.

L’ancien international sénégalais Issiar Dia s’est confié à la Provence concernant les qualité de Mehdi Benatia. « Ce n’est pas un mec de bureau. Il va prendre son baluchon et son stylo et faire ses propres stats, notamment. Agent, il passait beaucoup d’heures avec ses joueurs, il les choyait, regardait tous leurs matchs. Il va faire pareil à l’OM. Il ne se trimballe jamais sans son Ipad. Il suit tout : la Belgique, le Portugal, le Danemark, le Brésil … L’autre jour, il m’a parlé d’un jeune danois à fort potentiel. Ce poste est taillé pour lui, d’autant que ce projet le motive vraiment et qu’il connaît la maison et ses problématiques. Son réseau est monstrueux. Les gens ne peuvent pas s’en rendre compte. Il est proche de beaucoup de personnes, a une influence sur elles. Celui qui en dit du mal est un jaloux. »

Benatia suit tout : la Belgique, le Portugal, le Danemark, le Brésil…



Sabri Lamouchi connait Mehdi Benatia car il a côtoyé comme jeune joueur à l’OM mais aussi à la fin de sa carrière à Al-Duhail alors qu’il était entraineur. Lamouchi s’est confié à La Provence. « Un garçon exemplaire, très intelligent, travailleur, déterminé, ce qui transparaît à travers ses attitudes ou les questions qu’il pose. Il sait exactement ce qu’il veut. (…) Ce poste va parfaitement lui convenir. Il est structuré, a une bonne vision du football moderne, un relationnel important. Il va ressentir plus de pression, aura moins le droit à l’erreur. Mais il va réussir, j’en suis persuadé. »

Benatia va réussir, j’en suis persuadé



Le feuilleton de son arrivée est terminé et il a duré longtemps. Mehdi Benatia est bien arrivé au centre RLD pour prendre ses nouvelles fonctions, mais quelles sont-elles ?

Arrivée de @MedhiBenatia à la Commanderie ce matin, bienvenue à la maison.

FORZA l’OM 💪💙🙏 pic.twitter.com/4gSvmRNaul — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) November 23, 2023

Dans un premier temps, Benatia était annoncé comme le prochain directeur sportif pour remplacer Javier Ribalta. Rapidement c’est plus un rôle de DS mais sous la responsabilité du directeur général Stéphane Tessier qui était évoqué. Le statut d’intervenant externe posait tout de même question… Selon l’Equipe, « Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif, selon l’OM. Sous l’égide de Tessier, et en lien avec Longoria, il sera chargé d’épauler Gattuso dans sa gestion du groupe pro, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour Strasbourg-OM samedi. »