Mercato OM : Southampton a finalement une autre priorité que Caleta Car ?

Alors que Caleta-Car semble sur le point de rejoindre Southampton dans les prochaines heures, les Saints auraient une autre piste en défense.

Duje Caleta-Car est sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. Alors que le croate a pris l’avion en direction de l’Angleterre, son futur club est toujours inconnu. Si Southampton semble tenir la corde, il semblerait que les Saints privilégient une autre piste en défense. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants Anglais seraient en pourparlers pour recruter Maxence Lacroix. Des discussions auraient commencé entre Southampton et Wolfsburg pour le défenseur français de 22 ans. Ce deal pourrait être un frein de dernière minute à l’arrivée de Caleta-Car chez les Saints.

Exclusive: Southampton are in talks to sign Maxime Lacroix! Could be a huge one, not easy but negotiations are ongoing between clubs. 🚨⚪️🔴 #SaintsFC #DeadlineDay

Lacroix, keen on the move. Saints now trying — Caleta Car another option in the list. pic.twitter.com/nkICzYnUKY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022