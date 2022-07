Mercato OM : Strootman comme Mandanda ?

Le mercato de l’OM tarde à se lancer. Pablo Longoria travaille avec Javier Ribalta pour dégraisser l’effectif. Radonjic et Mandanda ont quitté Marseille en attendant Luis Henrique et Alvaro. Kevin Strootman devrait lui aussi partir cet été…

En effet, selon la Marseillaise, « des clubs italiens sont venus se renseigner concernant Kevin Strootman. Notamment le Hellas Vérone. Toutefois, son salaire reste la principale pierre d’achoppement. Il reste un an de contrat au milieu formé au Sparta Rotterdam. Afin de faciliter les choses, l’OM pourrait faire la même opération qu’avec Steve Mandanda… »

Après Steve Mandanda et Nemanja Radonjic, d’autres éléments de l’ère Eyraud s’apprêtent à quitter la galère phocéenne, afin de dégager des liquidités. #OMhttps://t.co/5QG6ZNnJQ0 — La Marseillaise (@lamarsweb) July 11, 2022

Dans une de nos émissions Débat Foot Marseille, Mourad Aerts avait répondu aux questions des abonnés. Notre journaliste ne voulait pas que l’OM continue de recruter des joueurs de ce profil, et encore moins au poste de latéral qui demande de l’explosivité dans le football moderne.

« Qui pour jouer à gauche la saison prochaine? Amavi va faire son retour… Kolasinac est pas mal aussi. C’est bien, comme ça avec les deux, on aura 500 000 euros sur le côté gauche mais aussi sur le banc ! En début de saison, on parlait d’un autre système de jeu. Un système de jeu qui mettrait en avant Pol Lirola et Jordan Amavi. Mais ça a complètement changé lors de la préparation. Il faut savoir ce que l’on fait la saison prochaine. Il faut arrêter d’empiler les joueurs. Ce que j’aimerais voir comme recrutement ce sont des joueurs intelligents… L’inverse de Kolasinac. J’aimerais que l’OM recrute l’anti-Kolasinac. Quand je parle de ça, c’est aussi dans le sens d’arrêter de privilégier la carte de visite mais privilégier le joueur que l’on ne paiera pas très cher au niveau du salaire. Il faudra arrêter de recruter des joueurs à 250 000 euros par mois pour qu’ils soient sur le banc ! Est-ce qu’entre Lucas Perrin, Bamba Dieng, qui ont coûté moins cher, ce n’est pas mieux d’avoir ça que Bakambu et Kolasinac? » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)