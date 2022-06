Mercato OM : Surveillé par Longoria, cet attaquant argentin veut jouer la Ligue des Champions !

Giovanni Simeone prêté au Hellas Verone par Cagliari souhaite passer un cap dans sa carrière en jouant la Ligue des Champions. L’OM qui s’intéresse à l’attaquant argentin depuis cette hiver pourrait donc avoir une longueur d’avance dans ce dossier.

Gio Simone qui sort d’une saison réussie en prêt, avec 17 buts et 6 passes décisives en 36 matchs, intéressait déjà Pablo Longoria lors du dernier mercato, reste à savoir s’il l’est toujours. Le joueur, lui, attend que son club lève l’option d’achat pour pouvoir se concentrer sur la suite. En effet, il ne souhaite pas retourner à Cagliari tout juste relégué en Serie B. A 26 ans, l’attaquant argentin souhaite franchir un pallier en jouant la ligue des champions, il devrait donc vraisemblablement s’orienter vers un départ cet été.

Pour rappel, le joueur intéresserait aussi West Ham et Arsenal, cependant les deux clubs ne jouent pas la ligue des champions ce qui pourrait refroidir l’international argentin (5 sélections/ 1 buts). Effectivement, Fabrizio Romano affirme que le fils du volcanique Diego Simeone pourrait changer d’air pour 20 millions d’euros, à une condition : jouer la ligue des champions. Une chose est sûre le joueur ne retournera pas à Cagliari et a peu de chance de rester à Verone. Pour son futur club la participation à la ligue des champions sera donc décisive dans son choix. Et la récente qualification marseillaise joue en la faveur du club.

