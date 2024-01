Mercato OM : Suspense au poste de latéral gauche ?

Marseille est toujours en quête de son latéral gauche titulaire et redouble d’efforts pour le recruter avant de recevoir Monaco, ce samedi. Les pistes sont nombreuses…

L’OM étudierait de près la situation de Nuno Tavares, prêté à Nottingham Forest. En effet, l’ancien marseillais est en manque de temps de jeu en Angleterre et Arsenal serait prêt à le vendre. Seul problème et de taille, Nottingham Forest ne voudrait pas mettre un terme au prêt du jeune défenseur portugais.

🚨🔵 Understand Olympique Marseille are still trying to sign Nuno Tavares as new LB.

🔴⚪️ Arsenal are 100% open to selling Nuno to OM now on permanent transfer.

…but deal depends on Nottingham Forest as they insist to keep Nuno until June and there’s no re-call clause. pic.twitter.com/FneEiu9jkn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024