Mercato OM : Tavares laisse planer le doute…

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Nuno Tavares a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le latéral a évoqué son avenir qui est incertain car il n’est que prêté sans OA par Arsenal….

J’ai encore deux années encore avec Arsenal dans mon contrat

« Tout le monde sait que j’ai encore deux années encore avec Arsenal dans mon contrat. On va finir la saison, je suis ici jusqu’à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs avec l’OM. Je ne peux pas vous en dire plus. Je me sens très bien ici, avec ces joueurs, ce coach. On s’entend très bien. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment sur mon avenir. » Nuno Tavares – source : Conférence de presse (24/02/2023)