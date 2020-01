Mercato OM : « Tenter de se faire prêter un attaquant / ailier cet hiver… »

Voici un extrait du premier DFM de 2020 de ce lundi. Le mercato hivernal est ouvert mais le club olympien ne devrait pas être actif sauf en cas de départ. Pourtant un renfort en attaque ne ferait pas de mal…

Pour notre journaliste Nicolas Filhol, l’OM devrait essayer de se faire prêter un attaquant polyvalent qui peut évoluer sur le côté droit et dans l’axe afin de doubler les postes de Thauvin et Benedetto…

Un attaquant polyvalent en rpet sur 6 mois, c’est un petit risque qui peut rapporter gros

« L’équipe type, je pense que Villas-Boas l’a dans sa tête. Déjà cela va être un bon test face à Rennes de voir s’il va remettre Kamara titulaire en six, car dans les gros match c’est ce qu’il avait fait. Il y a aussi ce poste d’ailier. Au mercato d’hiver tu peux difficilement faire de belles affaires, mais tu peux faire des prêts. Tu as des joueurs dans des grands clubs qui ont besoin de jouer pour espérer participer à l’Euro. Exemple Giroud, ce n’est pas ce profil dont je parle, mais ce genre de joueur que tu ne gardera pas forcément après 6 mois. Ton objectif c’est de terminer sur le podium et d’encaisser l’argent de la Ligue des Champions. L’idéal ça serait un attaquant polyvalent qui peut jouer en pointe afin de doubler Benedetto, car Germain n’est pas bon seul devant, et qui peut aussi jouer sur le côté droit. Chercher un prêt comme ça en prenant juste le salaire (sur 6 mois) c’est un petit risque qui peut rapporter gros. » Nicolas Filhol – source : FCMarseille

Pour revoir ce dfm en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille au lendemain de la qualification de l’OM face à Trélissac en 32e de finale de la Coupe de France avec Benjamin Courmes, Nicolas FIlhol, Thierry Mode, et Jean-Charles De Bono





LE SOMMAIRE :

– Décrassage : Trelissac/OM (1-1 4 tab 2 ), polémique de la recette

– Le Gros Débat : Calendrier déjà décisif en janvier ?

– Le Petit Débat : Germain, un départ lors du mercato ?

Bon visionnage !