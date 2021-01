Rumeur mercato OM : Thauvin autorisé à partir cet hiver ? Un club anglais sur le coup ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Le champion du monde peut-il quitter l’OM cet hiver ? Le joueur aurait reçu l’autorisation de négocier avec Leicester City dans l’optique d’un transfert lors de ce mercato hivernal…

Selon le média anglais Leicester Mercury, « Florian Thauvin a été informé qu’il pouvait quitter Marseille en raison de l’intérêt signalé de Leicester City. » Le champion du monde 2018 ne semble pas du tout ouvert une prolongation de contrat avec l’OM. Si Milan était sur le coup, le club italien n’aurait pas avancé d’avantage ses pions dans ce dossier. Leicester pourrait tenter sa chance, Thauvin demanderait 85000 £ par semaine, soit environ 381 000 euros par mois.

