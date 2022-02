Mercato OM : Thauvin avait le choix ?

L’été dernier, Florian Thauvin a quitté l’OM à la fin de son contrat. L’ailier champion du monde 2018 a choisi de rejoindre Gignac aux Tigres. Ce dernier aurait pourtant eu des offres en Europe…

Ce mardi pour le média italien TMW, Ludovic Deléchat, agent qui a participé au transfert de Florian Thauvin, a raconté le contexte du départ de l’ancien olympien pour le Mexique. Selon ce dernier, l’ailier avait le choix, même Lyon a tenté sa chance…

Milan, Atalanta, Roma, Atletico Madrid, Manchester City, West Ham. , Crystal Palace, Lyon vers la fin

« Après des années à Marseille, il est arrivé en fin de contrat et l’OM a voulu le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, président, puis l’intérêt de grands clubs comme Milan, Atalanta, Roma, Atletico Madrid, Manchester City, West Ham. , Crystal Palace, Lyon vers la fin. Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils sont restés très très proches et lui ont donné cette opportunité. Le club a été convaincu par le joueur, ils ont beaucoup poussé fin avril 2021 Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l’idée ». Ludovic Deléchat – source : TMW (22/02/2022)

Je ne me sentais pas bien au club — Thauvin

Florian Thauvin avait justifié son choix que quitté Marseille dans le média Multimedios : « Je ne me sentais pas bien au club. Je ne me sentais pas bien dans ma vie, ma vie a beaucoup changé parce que mon fils est arrivé, donc j’avais besoin de changer de vie. J’ai parlé avec ma femme, la vie à Marseille est très bien, mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire, comme sortir me promener, il y a beaucoup de pression. On a parlé avec Milan depuis septembre, j’ai eu une offre de Paolo Maldini en janvier, puis Marseille m’a fait une très grosse offre, mais aussi Lyon, l’Atlético de Madrid, puis les Tigres sont venus et c’est là que ça s’est passé ». L’ailier a donc privilégié le cadre et le salaire qui va avec…