Mercato OM : « Thauvin? Ça me parait complètement impossible… »

Extrait DFM. La rumeur est revenue, Florian Thauvin pourrait quitter l’OM. Le club est prêt à un effort financier pour le laisser partir, et il intéresse d’autres clubs. Cependant, notre équipe pense que cela sera insuffisant pour le pousser à quitter le club !

A 1 an de la fin de son contrat, Florian Thauvin pourrait s’en aller. Le club est prêt à faire un effort sur l’indemnité pour facilité son départ, et l’ailier Français intéresse l’Atalanta, Leicester et Aston Villa. Néanmoins, pour Nicolas Filhol, même cela pourrait être insuffisant. En cause : la mauvaise expérience passée en Angleterre de Thauvin. Et la politique salariale en vigueur à, l’Atalanta ne lui permettra pas d’être gagnant en cas de départ.

JE NE LE VOIS PAS PARTIR TOUT COURT

« Thauvin garde un mauvais souvenir de l’Angleterre. Et je ne le vois pas partir tout court, et surtout pour pour se retrouver dans des clubs qui ne joueront pas la ligue des champions. Ça me parait complètement impossible. Quand à l’Atalanta, c’est un beau projet, mais Thauvin c’est quand même 400 000€ par mois… Ils ne peuvent même pas lui proposer le salaire qu’il gagne aujourd’hui. » Nicolas Filhol – Source : DFM – 20/08/2020

