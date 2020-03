Mercato OM : Thauvin, dans l’incertitude concernant son avenir?

Selon les informations du 10 Sport, Florian Thauvin n’aurait pas reçu de signaux de la part de l’Olympique de Marseille pour une prolongation…

Ce vendredi face à Amiens, l’Olympique de Marseille a au moins eu une bonne nouvelle : le retour de Florian Thauvin sur les terrains. L’international français qui était absent à cause de sa blessure a enfin retrouver du temps de jeu.

on n’a pas encore pris de décisions — VILLAS – BOAS

L’ailier droit, qui verra son contrat se terminer en 2021 n’aurait toujours aucun signal de la direction marseillaise selon le 10 Sport… Rien d’étonnant avec les récentes déclarations d’André Villas-Boas à ce sujet en conférence de presse à la fin du mois de février.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 / Coronavirus : C’est parti pour les matches à huis clos ?

« On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. On a déjà parlé de ça entre nous trois, mais on n’a pas encore pris de décisions. On en est conscients, c’est aussi au club de dire ce qu’on peut faire ou non. Mais ça se fera un peu plus tard, pas trop tard, mais dans le mois de mars je pense, pour essayer de voir plus ou moins. De toute façon, les joueurs sont sous contrats. On n’a pas de joueurs qui vont finir leurs contrats, sauf Yohann Pelé et Grégory Sertic. On va voir pour ceux de 2021 ce qui va se passer »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (26 février 2020)