Mercato OM : Thauvin est très attendu par les supporters des Tigres !

Florian Thauvin a officialisé son transfert aux Tigres à la fin de la semaine dernière, avant la rencontre face à l’ASSE. La Provence a interrogé un spécialiste du football mexicain qui affirme que le joueur est très attendu par les supporters des Tigres.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin a fait durer le suspens jusqu’au bout… Prolongation à l’Olympique de Marseille ou départ vers un autre club? L’international français a fait le choix de quitter l’Europe et de rejoindre le Mexique.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible … Vamos tigres 🐯 @TigresOficial 💛💙 pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute — THAUVIN

Son départ ne s’est pas fait sans accroc puisque lors de son annonce, il a posé avec son nouveau maillot alors que la saison n’est pas encore terminée avec l’OM… Un choix qui n’est vraiment pas passé chez certains supporters malgré son message d’amour pour les Marseillais.

Les amis , ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir … il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute 💙 ALLEZ L’OM @OM_Officiel pic.twitter.com/Cltc7Ve0yl — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

Il est à son apogée, à sa plénitude, dans la même situation que Gignac quand il est arrivé à 29 ans — IGA

Aux Tigres, Florian Thauvin sera très attendu. Après l’incroyable seconde partie de carrière d’André-Pierre Gignac au Mexique, les supporters espèrent que l’ailier français aura la même trajectoire que son ancien coéquipier à l’OM.

Dans un entretien accordé au journal La Provence, le journaliste Eduardo Iga, spécialiste du football mexicain et plus particulièrement du club des Tigres affirme que les attentes placé en lui sont très grandes…

« Elle représente l’espoir d’une décennie importante pour les Tigres. On parle ici d’un joueur de classe mondiale, champion du monde. (…) Il est à son apogée, à sa plénitude, dans la même situation que Gignac quand il est arrivé à 29 ans. En majorité, les supporters ne le connaissent pas vraiment. Pour être honnête, on l’a vu sur certains grands matchs, notamment contre Paris ou en Ligue des Champions. (…) Il arrive dans ce qui est encore un bon moment de sa carrière, on s’attend à ce qu’il donne au moins cinq bonnes années aux Tigres » Eduardo Iga – Source : La Provence (13/05/21)