Mercato OM : Thauvin, le plan B de Longoria ?

Si Andre-Pierre Gignac brille toujours avec les Tigres, ce n’est pas le cas de Thauvin qui ne joue plus. Le champion du monde est poussé vers la sortie pour libérer une place de joueur étranger, l’OM pourrait le récupérer.

Les Tigres viennent de recruter l’Argentin Nicolás Ibáñez, du coup Thauvin a été choisi pour libérer une place. Selon le journaliste Willie González, Thauvin serait déjà en pourparlers pour revenir à l’Olympique de Marseille. Surement un prêt pour l’ailier de 29 ans qui dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club mexicain. Une information étonnante car l’OM possède déjà un autre gaucher, Under qui joue au poste d’ailier droit. De plus, l’OM vient de recruter un autre gaucher, Ruslan Malinovskyi. Enfin, tout le monde connait les rapports tendus que Thauvin a pu entretenir avec Payet.

[COMENTARIO AL DÍA 🗣📺📻] « Tigres sí quiere a Diego Lainez. Ya hay negociaciones con el Betis. Pero, para que pueda venir, el papá tiene que dar la autorización. Florian Thauvin ya está negociando para regresar al Olympique de Marsella » 🎙 – @WillieMty pic.twitter.com/4eVL9CeXQO — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 18, 2023

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’est peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria travaille (déjà) sur une autre recrue (en plus de Malinovskyi)

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)