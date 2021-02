Mercato OM : « Thauvin ? oui, c’est un des noms… »

Comme Germain, Amavi, Khaoui, Pelé ou encore Rocchia et Nagatomo, Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Le champion du monde 2018 est trés sollicité et son nom revient souvent du côté du Milan AC.

Le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce poste d’ailier droit recherché par le Milan. Ce dernier a expliqué à Sempre Milan que le club lombard pourrait trancher dès le mois d’avril. Douglas Costa ne serait pas une piste confirmée par contre…

Thauvin représente une grande opportunité pour de nombreux clubs

« L’arrivée d’un ailier droit au Milan AC ? En ce qui concerne Douglas Costa, je n’ai rien de confirmé pour le moment. On verra, mais pour l’instant, je n’ai rien. Sur Florian Thauvin, oui, c’est un des noms. Je pense qu’un nouvel ailier droit arrivera cet été. On verra quel sera le nom car nous ne sommes qu’en janvier, donc la décision viendra en avril, vers la fin de la saison, mais Florian Thauvin est très bien vu à Milan. De plus, il est en fin de contrat à Marseille, ce qui représente une grande opportunité pour de nombreux clubs. Maldini a également déclaré que le joueur est apprécié par la direction de Milan, il est donc certain qu’il fait partie des noms… » Fabrizio Romano – source : Sempre Milan (11/02/2021)