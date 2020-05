Mercato OM: Thauvin pisté par un club surprise de Ligue 1 ?

En fin de contrat en 2021, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Récemment, un club français serait venu au renseignement pour s’attacher les services de l’international français…

Il était la tête de gondole du mercato olympien avant sa blessure et son opération de la cheville en septembre 2019. Florian Thauvin, meilleur buteur et passeur du club, mais aussi champion du monde 2018 pourrait donc partir libre dans un an. L’OM pourrait tenter de le faire prolonger si avant cela la masse salariale a été considérablement amoindrie. Une chose est sûre plusieurs clubs s’intéressent à lui.

Approche indirecte de l’OGC Nice ?

Selon le 10 Sport, Nice se serait renseigné sur la situation de Florian Thauvin afin de faire une possible offre. Toujours d’après le même média, L’Inter Milan serait aussi à l’affut afin de signer l’ancien joueur de Bastia. Inquiet de voir un effectif décimé pour la saison prochaine, le départ du joueur offensif marseillais serait vu d’un mauvaise oeil de la part de Villas-Boas…