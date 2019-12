Mercato OM : Thauvin, prolongation ou départ cet été ?

L’OM est bien lancé cette saison et peut réellement ambitionner une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La direction va devoir anticiper les fins de contrats de juin 2021 et renouveler l’effectif. Le cas Florian Thauvin est un des plus complexes…

Blessé à la cheville depuis l’été dernier, Florian Thauvin s’est fait opéré et devrait faire son retour début 2020 (au mieux en février?). L’ailier droit, annoncé comme un possible gros transfert l’été dernier, n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain. Une situation contractuelle qui n’arrange pas l’OM…

Thauvin

Une prolongation de Thauvin trop onéreuse pour l’OM ?

Le joueur veut vite retrouver les terrains afin de garder une petite chance de participer à l’Euro avec l’Equipe de France. Annoncé du côté de Valence l’été dernier, Florian Thauvin ne semblait pas ouvert à une prolongation de contrat sans obtenir un salaire équivalent à celui de Payet. Une chose impossible dans le contexte financier actuel à l’OM. Cependant, sa blessure peut changer la donne…

Les deux parties devront surement trancher l’été prochain, l’OM ne peut pas se permettre de voir partir libre son champion du monde 2018 en 2021. Selon l’Equipe du côté de Thauvin, « rien ne presse dans les négociations, d’autant qu’il n’est pas en position de force après une si longue absence. La stratégie d’attente est donc toujours d’actualité. » Wait & see donc…