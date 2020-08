OM : Thauvin parle de son mercato et de la suite…

Florian Thauvin n’a pas raté son premier match de la saison 2020/2021. L’ailier marseillais a été décisif et s’est confié sur son match mais aussi son avenir après la rencontre…

Présent en conférence de presse après la rencontre, les zones mixtes sont pour l’instant fermées pour cause de Covid, l’ailier marseillais est revenu sur son match. Auteur du premier but avec sa spéciale et de deux passes décisives pour Caleta-Car sur coup franc, Florian Thauvin était content d’avoir disputé l’intégralité de la rencontre. Il estime être à 75% de son niveau et annonce clairement qu’il va jouer la saison avec l’OM.

Je veux faire une grosse saison — Thauvin

» J’ai eu de très bonnes sensations. J’ai joué 90 minutes. Il faut encore que je travaille pour retrouver de l’explosibilité sur les premiers mètres, pour éliminer pour vis-à-vis. Je suis à 70 %-80 % de mon niveau. Si on m’avait dit que j’allais revenir à ce niveau ; j’aurais signé tout de suite. (…) Joueur de l’OM cette saison ? Oui, j’ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c’est de jouer au football, c’est la chose que j’aime le plus, j’ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (30/08/2020)