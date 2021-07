Mercato OM : Thiago Almada veut jouer en Europe !

Alors qu’un journaliste annonçait que Thiago Almada était sur le point de rejoindre Atlanta la saison prochaine, un nouveau média argentin affirme que le joueur de Vélez veut poursuivre sa carrière sur le continent européen.

Thiago Almada à l’OM, c’est le feuilleton de ce mercato estival. Considéré comme un joueur avec énormément de potentiel, les supporters olympiens ne cessent de réclamer sa venue au club ces dernières semaines. Mohamed Bouhafsi avait même annoncé il y a quelques temps que l’OM et Thiago Almada étaient déjà d’accord contractuellement.

Le week-end dernier, le média Vélez a Fondo a remis une pièce dans la machine en annonçant que l’Argentin serait proche de devenir un nouveau joueur de l’OM la saison prochaine. Toujours selon ce média, l’OM et Vélez se seraient entendus sur un montant de 15 millions d’euros. Mais de son côté, le journaliste Rudy Galetti semblait affirmer que l’avenir de Thiago Almada serait loin de la cité phocéenne. D’après ses écrits, l’Argentin serait même sur le point de s’engager avec Atlanta United, en MLS, qui aurait doublé l’OM dans le dossier.

🚨💣💣💣 Thiago #Almada – #AtlantaUnited is DONE DEAL. ✅🤝

The break-in of the 🇺🇲 club in the last few hours has blown the plans between #OM and the former #Velez player who will be in #MLS next season. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Ligue1

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 25, 2021