Mercato OM : « Thuram? Je pense que l’OM est hors-jeu dans ce dossier »

Depuis sa sélection par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Marcus Thuram a vu sa côte grimper en flèche sur le mercato. Annoncé sur les tablettes de Pablo Longoria, l’international de 25 ans semble hors de portée…

Selon le média italien Tuttosport, l’OM serait prêt à passer à l’attaque dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2023, le Borussia souhaiterait tirer un bénéfice de son transfert et demande une somme avoisinant les 10 millions d’euros pour le laisser partir.

Cependant La Gazzetta dello Sport a dévoilé cette semaine que les dirigeants Nerazzuri seraient partis au Qatar pour discuter d’un éventuel transfert avec le clan Thuram…

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Pour revoir ce DFM en intégralité : OM : Les premières rumeurs MERCATO ! Harit OUT, quelles conséquences? BILAN DEFENSEURS ET GARDIEN!

A LIRE AUSSI : OM : Jean-Pierre Papin met déjà la pression aux Marseillais !