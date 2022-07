Mercato OM : Tout est relancé pour Harit? Longoria repasse à l’attaque?

Alors qu’il semblait bien parti pour rejoindre Galatasaray, Amine Harit serait de nouveau en discussions avec l’Olympique de Marseille d’après Tuttomercatoweb.

L’Olympique de Marseille semblait hors course pour récupérer Amine Harit ces derniers jours. La presse turque annonçait un accord entre Schalke 04 et Galatasaray pour la venue de l’international marocain à hauteur de 5 millions d’euros.

Longoria veut toujours Harit?

D’après les informations de Tuttomercatoweb, Pablo Longoria n’a pas abandonné cette piste ! Le club allemand cherche toujours à vendre le milieu offensif et des discussions avec l’OM auraient débuté pour trouver un accord.

Le média italien affirme que Schalke 04 réclame 10 millions d’euros pour Amine Harit… Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 mais a toujours revendiqué son envie de faire son retour à Marseille. L’international marocain aurait convaincu Pablo Longoria de le faire signer définitivement à l’OM.

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sentait bien à l’OM mais il confirmait également l’intérêt d’autres clubs en Europe. Le FC Porto ainsi que Villarreal avait été cité comme des prétendants pour récupérer Amine Harit. C’est finalement Galatasaray qui va rafler la mise.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire) » Amine Harit Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)