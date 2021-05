Mercato OM : « Tout le monde a fait un effort… » confie Amavi

Jordan Amavi a officiellement prolongé son contrat de 4 ans avec l’OM. Le latéral gauche était en conférence de presse ce vendredi, l’occasion pour lui d’expliquer son choix…

Interrogé sur sa prolongation, Jordan Amavi a expliqué ce vendredi que la présence du président Longoria et le projet de jeu proposé par Jorge Sampaoli ont été des facteurs importants dans sa décision. Le latéral gauche a aussi rappelles que l’OM n’était pas n’importe quel club et que les deux parties avaient fait des efforts financiers pour trouver un accord. Ce dernier a rempilé pour 4 années de plus alors que son contrat se terminait en juin prochain…

Amavi : « Je suis content de rester à l’OM, c’était mon objectif. On s’est arrangé avec le club pour que tout le monde soit content, tout le monde a fait un effort… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 7, 2021

Je suis content de rester à l’OM. J’ai toujours voulu rester — Amavi

A lire : MERCATO OM : OFFICIEL POUR AMAVI !

Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Pendant mon absence j’ai toujours discuté avec mon entraîneur et mon président. Cela me fait très plaisir. Je reste parce que je me sens très bien. On a un très bon effectif. C’est l’OM, ce n’est pas n’importe quel club. Dans ma tête c’était carré, ce n’est pas parce que je suis en fin de contrat que je vais tricher, que je vais partir. J’étais concentré sur mon retour. Je ne suis pas quelqu’un qui triche. Il y a ma famille. Je suis très heureux aussi de porter ce maillot. J’ai envie de grandir avec l’OM. Pourquoi pas s’inscrire dans la durée. (…) Il faut foncer, ne pas tergiverser. Il y a des moments où c’est compliqué. Il faut rester focus. Un soulagement ? Je ne sais pas. Je suis content de rester à l’OM. J’ai toujours voulu rester. On s’est arrangé avec le club pour que tout le monde soit content. Tout le monde a fait un effort. » Jordan Amavi – source : Conférence de presse (07/05/2021)