Mercato OM: Ünder c’est fait ? (et pas en prêt…)

À la recherche de renforts pour bâtir son effectif, Jorge Sampaoli étudie plusieurs pistes aux côtés de Pablo Longoria. Il aurait trouvé son bonheur avec Cengiz Under, qui devrait rejoindre prochainement l’OM…

Alors que l’arrivée de Pau López semble se préciser, l’OM ciblerait un autre joueur de l’AS Roma. À en croire les informations de Yağız Sabuncuoğlu, l’affaire serait bouclée concernant Cengiz Ünder. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur un transfert sec, d’une valeur de 10 millions d’euros, alors qu’un prêt était d’abord évoqué. L’ailier de 23 ans devrait s’engager quatre ans sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, il est attendu en France dans les prochains jours. Les Romains auraient inclus un pourcentage à la revente de 30%.

ÜNDER EST UN TRÈS BON JOUEUR – FOOT TURC

Ailier droit de formation, l’international turc est également capable d’évoluer sur le flanc gauche de l’attaque. Foot Turc, spécialiste du football turc, a donné son avis au Football Club de Marseille sur Cengiz Ünder.

« L’OM était déjà intéressé par Cengiz Ünder il y a 2 ans si je ne me trompe pas. C’est un très bon joueur pour moi qui doit juste retrouver confiance en lui pour exploser. Il est jeune et plein d’avenir et je pense qu’avec Sampaoli il pourrait largement exploser et faire une très bonne saison. Il est très rapide et il est bon techniquement. Si tu donnes toute ta confiance à ce joueur, il peut vraiment te faire un gros dégât. Ses qualités c’est sa vitesse et sa technique, Son point faible c’est l’irrégularité ! Cela reste un joueur bon en un contre un, il prend des responsabilités et n’hésite pas à provoquer. Pourquoi il ne s’impose pas à la Roma ? C’est une question qu’on se pose tous en Turquie car ce joueur plein de qualités… est ce que c’est l’adaptation en Europe ou autre… Après je pense aussi qu’on a été injuste avec lui surtout à la Roma car il faisait des bonnes entrées mais très peu aligné dans le 11. » Foot Turc – source : FCMarseille (28/06/2021)