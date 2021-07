Mercato OM: Très bonne nouvelle dans le dossier Milik ?

Arrivé en provenance de Naples, Arek Milik a fait les beaux jours de l’OM pendant une demi-saison. Positionné au poste d’attaquant, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son bonheur dans ce secteur de jeu. Alors que plusieurs tops clubs se seraient positionnés sur le Polonais, il pourrait finalement rester dans le sud de la France.

Longtemps annoncé à la Juventus pour la saison prochaine, Arek Milik ne devrait pas rejoindre la Vieille Dame. D’après les informations de Tuttosport, le club turinois aurait pris la décision de continuer avec Cristiano Ronaldo. Sachant que le prêt de Morata a été prolongé d’un an, et que Dybala pourrait lui aussi allonger son contrat, il reste désormais très peu de chance de voir Arek Milik évoluer sous les ordres de Massimiliano Allegri, cette année sportive.

Milik devrait rester à l’OM

D’après les informations de Stephane Guy donnés à l’antenne de RMC, le Polonais devrait rester à l‘OM. Auteur de 10 buts en 16 match depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, il est l’une des rares réussites du club olympien cette saison.

« Milik va rester à l’OM je peux vous le dire. C’est pas officiel mais c’est la vraie tendance, il y a eu l’épisode Juventus. Il était prévu qu’il arrive à Marseille pour ensuite rejoindre la Juventus, sauf qu’il y a des pertes économiques dans le club italien, donc les plans sont revus à la baisse. Puis le directeur sportif de la Juventus, qui faisait le lien avec l’OM, a quitté l’Italie pour aller à Tottenham » Stéphane Guy— Source: After Foot RMC (31/06/21)

🗣💬 « Durant des années, tu avais l’impression que l’OM ne pouvait acheter personne. Là, tu as des idées et tu as envie d’y croire. »@DanielRiolo salue l’activité de Marseille sur le marché des transferts (Gerson, De La Fuente), qui ravive l’enthousiasme auprès des supporters. pic.twitter.com/7VahoDY29i — After Foot RMC (@AfterRMC) June 30, 2021

MARSEILLE EST BEAUCOUP PLUS CALME QUE NAPLES — MILIK

Dans une interview accordée à un média polonais, Milik avait encensé sa nouvelle vie à Marseille :

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik – Source : Łączy Nas Ball (15/06/2021)