Mercato OM : Trois tops clubs européens sur Greenwood !

Mason Greenwood, l’ailier anglais de l’Olympique de Marseille, est en train de faire sensation en Ligue 1. À seulement 23 ans, le joueur formé à Manchester United a rapidement trouvé sa place au sein de l’OM, même si ses prestations sont encore irrégulière, il a déjà marqué les esprits.

En témoigne son but décisif inscrit lors de la victoire 2-1 contre l’AS Monaco ce dimanche, grâce à un penalty transformé en toute fin de match (89ᵉ minute). Avec déjà 9 buts et 2 passes décisives en seulement 13 matchs, Greenwood se classe parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Mason Greenwood dans le viseur des plus grands clubs espagnols

Real Madrid and Barcelona are reportedly ‘closely monitoring’ Mason Greenwood after his fantastic start for Marseille 😮 https://t.co/KWtYbWa8es — TEAMtalk (@TEAMtalk) December 2, 2024

Le mercato de Mason Greenwood pourrait bien s’agiter dans les mois à venir. Selon TEAMtalk, plusieurs des plus grands clubs européens, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, suivent de près l’évolution du joueur anglais. Ces clubs espagnols, réputés pour leur intérêt pour les jeunes talents, voient en Greenwood une future star du football européen.

Le parcours impressionnant de Greenwood à l’OM, où il a été recruté pour environ 30 millions d’euros en provenance de Manchester United en juillet 2024, a rapidement attiré les regards des géants européens. Si l’ailier continue sur sa lancée, sa valeur pourrait grimper à 60 millions d’euros d’ici l’été prochain, selon les dernières estimations du marché.

L’OM face à un dilemme financier, 60M€ pour l’été 2025 ?

Le transfert de Mason Greenwood pourrait représenter un gros défi financier pour l’Olympique de Marseille. En effet, bien que l’OM ait fait une bonne affaire en recrutant l’ailier anglais cet été, un éventuel transfert à 60 millions d’euros offrirait un retour financier important. Cependant, Manchester United bénéficie d’une clause de 50 % sur la revente de Greenwood. Cela signifie qu’en cas de transfert à 60 millions d’euros, le club anglais percevrait 30 millions d’euros.

Avec les rumeurs persistantes de l’intérêt des clubs espagnols pour Greenwood, Marseille pourrait être tenté de conserver son joueur pour renforcer son équipe. Cependant, une offre alléchante pourrait amener le club phocéen à envisager une vente, d’autant plus que l’OM pourrait réaliser un gros bénéfice financier, tout en restant en compétition avec les grandes équipes d’Europe. Reste à savoir si l’OM pourra retenir Greenwood face à l’intérêt croissant de ces géants européens.