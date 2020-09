Mercato OM : « Tu pourras peut être faire jackpot dès le mercato d’hiver sur certains joueurs… »

Extrait SAV Live. Lors du SAV Live, notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur la gestion du club au niveau financier. Et l’absence de ventes lors de ce mercato intrigue.

Bien qu’ayant besoin d’argent, l’OM n’a pas encore procédé à de grosses ventes lors de ce mercato estival, et a conservé la majorité de son effectif. Une situation qui intrigue Nicolas Filhol. Interrogé par un auditeur sur la nécessité de vendre cet été, notre journaliste se pose des questions sur la stratégie économique du club.

« TANT PIS, ON RESTE DANS LE ROUGE, MAIS ON TENTE LE COUP DE FAIRE UNE CAMPAGNE EN LIGUE DES CHAMPIONS. »

« Si on écoute Micheline de la comptabilité, elle va dire « vendez dès que pouvez les gars, par ce qu’on est dans la merde. C’est McCourt qui pourrait répondre à cette question, par ce que Eyraud va noyer le poisson. Mais lui il pourrait dire, est ce qu’il s’est porté garant sur beaucoup d’argent, du coup il peut attendre 1 an. Après stratégiquement il peut choisir de dire « tant pis, on reste dans le rouge, on est à mois 100 millions et quelques, mais on tente de le coup de garder nos joueurs et de faire une campagne en ligue des champions. Et effectivement, tu pourras peut être faire Jackpot dès le mercato d’hiver sur certains joueurs. »

Nicolas Filhol. Source : SAV Live, 01/09/2020

Pour voir, ou revoir en intégralité notre dernière émission SAV Live