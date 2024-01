Mercato OM : Ulisses Garcia est clair !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi soir, l’OM a proposé la conférence de présentation d’Ulisses Garcia accompagné par Pablo Longoria. Le latéral gauche a évoqué son arrivée à l’OM mais aussi son premier match en Coupe de France.

Ulisses Garcia est revenu sur son premier match et donc l’élimination de dimanche dernier face à Rennes. Il estime qu’il n’y avait pas penalty. « Il n’y avait pas pénalty pour moi. J’ai été très frustré, mais il y avait aussi de bonnes choses dans ce match. » Le latéral gauche a aussi évoqué son arrivée à Marseille. « Je suis très compétitif, je veux jouer les matchs et les gagner. Je veux m’imposer en tant que joueur et en tant que caractère dans le vestiaire. J’ai 28 ans, c’est le meilleur âge dans ma carrière. »

C’est une très belle opportunité pour moi