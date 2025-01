Mercato OM : Un 4ème jeune du centre transféré ?

Après les départs récents de jeunes talents comme Enzo Sternal, Régis Mughe et Roggerio Nyakossi, un autre espoir formé au centre de formation de l’Olympique de Marseille s’apprête à faire ses valises. Soumaïla Traoré, milieu défensif de 20 ans, va lui aussi quitter le club phocéen pour tenter de franchir un cap dans sa jeune carrière, témoignant de l’ambition et des opportunités qui se présentent aux joueurs issus du vivier marseillais.

Soumaïla Traoré va rejoindre le FC Versailles

Soumaïla Traoré, milieu défensif malien de 20 ans, arrivé à Marseille en 2022 depuis le Djoliba AC, a évolué avec les U19 Nationaux, en Youth League et en N3 ces deux dernières saisons. Apprécié pour son talent et sa mentalité, il arrive au terme de son parcours avec la réserve phocéenne et s’apprête à relever un nouveau défi. Selon les informations du site Foot Mercato, il va rejoindre le FC Versailles, actuellement 15ᵉ en National, dans le cadre d’un prêt de six mois sans option d’achat, après avoir passé sa visite médicale prévue prochainement.

Avec le départ annoncé de Soumaïla Traoré au FC Versailles, l’Olympique de Marseille enregistre un nouveau mouvement parmi ses jeunes joueurs. Après Enzo Sternal, qui s’apprête à rejoindre Anderlecht, François-Régis Mughe, prêté au Kallithéa FC, et Roggerio Nyakossi, en discussions avancées avec Louvain, le club continue de finaliser des transferts pour les espoirs de sa réserve évoluant en National 3. Ces départs s’inscrivent dans le cadre du mercato d’hiver, alors que le club ajuste l’effectif de ses jeunes en quête de temps de jeu.

