Mercato OM : Un accord avec une première recrue de Ligue 2 ?

Pablo Longoria vise depuis plusieurs mois un jeune talent de Ligue 2. En effet, le président olympien veut faire signer Amine Adli depuis le dernier mercato hivernal. Le joueur aurait donné son accord au club olympien…

Selon l’Equipe, le jeune joueur de 20 ans Amine Adli serait toujours visé par le président olympien. Le quotidien sportif précise que « plusieurs sources locales évoquant un accord de principe entre le joueur et l’OM. » Adli qui est un second attaquant pouvant évoluer à plusieurs postes offensifs dispose d’un contrat qui se termine en 2022. Ce dernier a disputé 31 matches de Ligue 2 cette saison, il a marqué 8 buts et offert 6 passes décisives…

Adli ok avec l’OM ?

Déjà sollicité l’hiver dernier par l’OM, Adli avait été retenu par son club, comme l’avait expliqué le coach Patrice Garande.

IL ME DIT QU’IL A ENVIE D’ÊTRE LÀ, JE LUI FAIS CONFIANCE — GARANDE

« Il est très important pour nous, il a cette faculté à accélérer le jeu, à faire des différences en un contre un. Je parle tous les jours avec lui. On a parlé ce matin. C’est simple, ma relation est très claire avec lui. J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance » Patrice Garande – Source : Conférence de presse (30/01/21)