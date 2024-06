Mercato OM : Un adjoint de Conceicao met les choses au clair !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM tente de convaincre Sergio Conceição, le coach négocie son départ de Porto. Alors que des tensions ont été évoqué entre le coach et son staff, un de ses adjoints a mis les points sur les i !

Dans un entretien accordé au média Maisfutebol, son adjoint français depuis Nantes Siramana Dembelé a tenu à démentir de possibles problèmes entre Conceição et son staff. Si ce dernier a signé une prolongation de contrat de 4 ans sans que son staff (Dembelé, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo, Eduardo Oliveira et Vedran Runje) ne soit prolongé cela été lié aux élections que le président Pinto Da Costa a perdu. Si Vítor Bruno a quitté l’équipe et fait partie de la liste des possibles successeurs à Conceição, Siramana Dembelé pourrait le suivre dans une autre aventure.

Sérgio Conceição n’a trahi personne

«Sérgio Conceição n’a trahi personne, Sérgio Conceição a toujours été très direct, très frontal, il nous a toujours très bien traité, il a toujours pensé à nous. Quand nous étions à Nantes et quand nous devions venir au FC Porto, il a exigé que les assistants aient le même salaire et il a baissé son salaire pour nous permettre d’avoir cela. (…) Pour ma part et le reste de l’équipe technique, Sérgio Conceição a toujours été très clair, toujours très sincère et a toujours, tt lorsqu’il s’agissait de contrats, c’était toujours pareil. Il s’agissait toujours de régler les choses d’abord et ensuite, avec la parole des gens qui dirigeaient le club, nous avons toujours suivi Sérgio. Cette fois, il a fait la même procédure, mais cette fois cela n’a pas été fait, parce que Pinto da Costa n’a pas gagné les élections… »