Mercato OM : Un agent italien raconte les coulisses du départ de Guendouzi !

L’agent Stefano Antonelli a participé au départ de Mattéo Guendouzi de l’OM à la Lazio. Pour SportItalia, il explique les coulisses de ce transfert.

Après quelques saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi a finalement rejoint la Lazio de Rome lors du mercato d’hiver. Le milieu de terrain français a enchaîné les matchs avec Sampaoli avant de disparaître peu à peu sous les ordres de Tudor et d’être loin dans la hiérarchie avec Marcelino. Toutes les parties ont tenté de trouvé une solution et elle est finalement arrivé à l’été 2023.

Guendouzi, une opportunité générale que la Lazio a su saisir à bon escient

Finalement, l’ancien joueur de Lorient a trouvé un accord avec la Lazio en Serie A. L’agent Stefano Antonelli a donné une interview au média SportItalia et a expliqué les coulisses de ce recrutement qui fonctionne très bien depuis le début de la saison.

« La Lazio cherchait un remplaçant pour Milinkovic-Savic, si l’on peut dire. Elle a exploré plusieurs situations, et Sarri a joué un rôle fondamental dans l’identification des différentes solutions possibles. À un moment donné, j’ai fait cette proposition qui a été très bien reçue par le club biancoceleste. Et je dois être très honnête en disant que Lotito (le président de la Lazio, ndlr) a été intelligent de croire en cela jusqu’au bout pour s’assurer que tout se passe bien, avoue Antonelli à SportItalia. Considérant qu’il a déjà joué en Premier League et qu’il était à Marseille où son cycle touchait à sa fin… C’était aussi une opportunité générale que la Lazio a su saisir à bon escient. C’est aussi une personne charismatique, qui, lorsqu’il est sur le terrain, se fait entendre quelles que soient les circonstances, même s’il peut y avoir des difficultés initiales liées au message tactique que l’entraîneur veut transmettre. Nous savons à quel point l’entraîneur prête attention à cet aspect. Petit à petit, on se rapproche de ce que Sarri veut et, en effet, l’entraîneur lui-même a dit que, qu’il commence le match ou qu’il entre en cours de jeu, l’impact qu’il apporte reste le même »