Mercato OM : Un ancien chouchou de Marcelino ciblé ?

Avec l’arrivée de Marcelino, le mercato olympien va enfin pouvoir commencer. L’une des premières pistes mènerait d’ailleurs vers un joueur qui connaît très bien l’Espagnol, Geoffrey Kondogbia.

Geoffrey Kondogbia (30 ans) serait surveillé de près par Pablo Longoria. En difficulté à l’Atletico Madrid, le Centrafricain a déjà évolué sous les ordres de Marcelino à Valence. À l’époque, Kondogbia était un indéboulonnable du 4-4-2 fétiche de l’Espagnol, aux côtés de Dani Parejo dans le double pivot.

Un système que le technicien de 57 ans devrait vraisemblablement reconduire à Marseille. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe évoque même la possibilité de voir Marcelino associer Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout à l’OM.

L’OM n’est pas seul sur le dossier

L’OM n’est pas le seul sur le coup et c’est notamment l’Olympique Lyonnais qui aimerait s’attacher les services de l’ancien lensois. Pablo Longoria part cependant avec un atout dans sa poche, l’OM est qualifié en coupe d’Europe, alors que Lyon va entamer une nouvelle saison sans compétition européenne.

Kondogbia n’a disputé qu’1/4 des matchs de l’Atletico cette saison, selon Transfermarkt, il est aujourd’hui estimé à 14 millions d’euros. L’OM n’a pour l’instant pas formulé d’offre officielle pour le Centrafricain, mais l’arrivée de Marcelino pourrait faire avancer les choses.

Quand Cédric Bakambu parle de Marcelino…

Invité de l’émission Zack en Roue Libre, il y a quelques mois, Cédric Bakambu s’était exprimé sur Marcelino, qu’il considère comme le meilleur entraîneur qu’il a connu dans sa carrière :

À Villarreal, c’est Marcelino qui me fait venir. (…) Pour moi, c’est le meilleur coach que j’ai eu de ma carrière.

Les méthodes, les séances d’entraînement et surtout tactiquement (…) Marcelino, c’est un mec qui ne dort pas. Il vit football ». « On faisait des heures et des heures de vidéo, sur nous, sur nos adversaires. En France, on faisait de la vidéo, mais rapidement avant les matchs pour analyser vite fait l’adversaire. Avec Marcelino, on en faisait beaucoup. Il nous expliquait qu’on allait faire ceci à l’entraînement parce qu’on allait jouer contre cet adversaire, que leur point faible faisait qu’on allait forcer sur ça cette semaine. Franchement, c’est le meilleur coach que j’ai eu de ma carrière pour l’instant.