Mercato OM : un ancien club de Sanchez veut le reprendre ?

Alexis Sanchez aurait un nouveau prétendant en la personne de l’Inter Milan. Le club italien aurait offert un contrat d’une saison au Chilien, avec un salaire de trois millions d’euros selon Nicolo Schira, journaliste sportif italien. L’attaquant est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er juillet dernier.

Le dossier Sanchez n’en finit plus d’avoir des rebondissements. Le Chilien est arrivé libre durant le mercato d’été 2022, après son passage à l’Inter Milan. Il avait rejoint l’OM pour une saison plus une autre en option. L’attaquant a rempli les attentes placées en lui avec 44 matchs disputés, toutes compétions confondues, dont 41 titularisations. Il a également inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives. Mais après une troisième place de Ligue 1, précédée d’une dernière place en phase de poules de la Ligue des Champions, avec six points. Ainsi qu’une élimination en quart de finale de la coupe de France, Sanchez n’a pas activé son année en option. Durant la saison le joueur de 34 ans n’a cessé d’affirmer qu’il voulait gagner avec une équipe compétitive.

Alexis #Sanchez has been offered to #Inter as a free agent. El Niño Maravilla asks a contract until 2024 (€3M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2023

Un retour à l’Inter Milan ?

L’OM souhaite conserver Alexis Sanchez, mais ce dernier a pour l’instant refusé toutes les offres de prolongation. Différentes rumeurs ont envoyés le Chilien un peu partout. Arabie Saoudite, Galatasaray, Arsenal, FC Barcelone… parmi les destinations évoquées par la presse comme point de chute de l’attaquant. La dernière en date provient du journaliste italien Nicolo Schira, qui affirme que l’Inter Milan, aurait proposé un contrat d’un an à Sanchez avec un salaire de trois millions d’euros. L’attaquant a déjà porté le maillot nerazzuri de 2019 à 2022. L’avenir de Sanchez reste encore flou. S’il reste finalement à l’OM, le club phocéen aura une belle ligne d’attaque aux côtés d’Aubameyang, Ndiaye et Vitinha.