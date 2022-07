Mercato OM : Un ancien coéquipier de Mbemba prévient les Marseillais !

Chancel Mbemba a rejoint l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Le défenseur central a joué avec Henri Saivet à Newcastle… L’ancien milieu de terrain prévient les Marseillais !

L’Olympique de Marseille a fait signer trois défenseurs centraux et les a présenté à la presse cette semaine. Chancel Mbemba en fait partie et a fait sensation en conférence de presse. Auto proclamé « timide » et affirmant qu’il prendrait son temps pour revenir à 100% physiquement.

Je pense que les Marseillais vont adorer Mbemba, car il est très solide avec beaucoup d’impact — Saivet

Le site officiel de la Ligue 1 a contacté l’ancien coéquipier de Chancel Mbemba à Newcastle, Henri Saivet. Le milieu de terrain a détaillé les qualités de l’international congolais… Il prévient les Marseillais : ils risquent d’adorer le défenseur central !

« C’est un défenseur rugueux. Ce que j’aime chez lui, c’est que l’on sait qu’il va faire son travail. C’est un joueur fiable et abouti. Il n’est pas très grand (1,82m), mais ce qu’il réussit à faire dans les airs c’est impressionnant ! Pour l’avoir vu à mes côtés à Newcastle, il est redoutable dans les duels, et ça malgré le niveau relevé de la Premier League. Je pense que les Marseillais vont l’adorer, car il est très solide avec beaucoup d’impact. Il arrive également avec une grosse expérience : il a joué la Ligue des champions avec Porto, où il a aussi été champion du Portugal. Il a évidemment joué en Premier League et il est devenu un pilier de sa sélection (64 sélections). C’est une très bonne arrivée pour l’OM avec un ‘joueur Ligue des champions’. À Newcastle, il a été capable de dépanner sur les côtés de la défense ou même d’évoluer devant la défense, mais c’est avant tout un central. Il est complet, même balle au pied. » Henri Saivet – Source : Site officiel Ligue 1 (20/07/22)

On avait l’opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l’opportunité — Longoria

« Le sourire de Chancel me plaît. C’est quelque chose que j’apprécie. Pour Chancel, c’est la réussite malgré les difficultés. Avec beaucoup de performances dans un championnat belge difficile. Un football portugais est différent qu’en Angleterre et en Belgique. C’est un défenseur central à l’ancienne. On avait l’opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l’opportunité. Ça devenait une obligation de saisir l’opportunité si on joue à trois derrière avec les remplaçants. Il joue avec de la personnalité, il a de l’expérience et c’est important pour nous. On a amélioré l’effectif sur les joueurs défensifs. C’est important de boucler des opportunités comme ça. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (19/07/22)