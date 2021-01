Mercato OM : Un attaquant de la Fiorentina comme plan B

La priorité de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal est de recruter un avant-centre supplémentaire. Hier, en conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé la piste Milik. Il a également affirmé que l’OM travaillait sur d’autres pistes. Selon l’Equipe, l’une d’elles mènerait à Christian Kouamé.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confirmé ce lundi en conférence de presse que l’OM travaillait actuellement sur le dossier Milik, mais que celui-ci était toutefois complexe. Le club marseillais explore ainsi en parallèle d’autres pistes. Selon le quotidien sportif l’Equipe l’une d’elles mènerait à Christian Kouamé (23 ans).

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Villas-Boas donne des précisions dans le dossier Milik

Christian Kouamé une simple option explorée par l’OM ?

D’après les informations du quotidien sportif cette option ne serait toutefois pas prioritaire L’avant-centre ivoirien de la Fiorentina compte 16 apparitions cette saison sous le maillot de la Viola (1 but). Il avait été recruté pour 11 millions d’érosion en 2018.

« On est sur de nombreux de dossiers, indiquait AVB hier au site du dossier de l’attaquant tant recherché. C’est une position que l’on cherche, Milik n’est pas l’unique option, mais peut-être la plus dure à gérer, à faire, car c’est un joueur important. On a montré un intérêt, mais nous ne sommes pas en discussion trop avancée avec le club ni avec le joueur, pour que ça puisse se faire. C’est seulement un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne ».