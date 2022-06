Mercato OM : Un attaquant rodé à la L1 dans le viseur ?

Alors que l’OM et Pablo Longoria attendent la décision de la DNCG pour lancer le mercato, une éniéme piste offensive est évoqué ce mercredi soir par le journal l’Equipe. En effet, le staff olympien aurait un œil sur Wahbi Khazri…

Relégué en Ligue 2 avec l’ASSE, Wahbi Khazri sera libre au 30 juin prochain. L’international tunisien vient de passer quatre saisons à Saint-Étienne, il aurait l’embarras du choix. Selon l’Equpe, ce dernier aurait refusé une offre mirobolante de Al-Nasr. « Il est en contacts avec Lille et Nice, clubs en stand-by, ainsi que Marseille, mais aussi avec des clubs italiens et américains. » Le quotidien sportif explique que l’attaquant ne serait pas contre une expérience en MLS ou il serait suivi…

A lire : Mercato : Saint-Étienne en L2… des affaires à saisir pour l’OM ?

Whabi Khazri, en fin de contrat à Saint-Etienne, relégué en Ligue 2 et où il a passé quatre saisons, inscrivant 37 buts en 114 matches, toutes compétitions confondues, a récemment refusé une offre énorme sur le plan salarial d’Al-Nasr (Arabie saoudite) https://t.co/9vxdElzaIM pic.twitter.com/BAYdyAmefl — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 15, 2022



« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)